ARCI E ZEROCALCARE, Contro Erdogan e Basaksehir

L'Arci di Firenze ed il noto fumettista Zerocalcare oggi hanno svolto una conferenza stampa per "ribadire come Erdogan e la squadra calcistica che lo rappresenta (l'Istanbul Basaksehir, oggi di scena al Franchi, ndr) non sono i benvenuti nella nostra città, dall’animo ribelle, solidale, contro la guerra e la sopraffazione!".

Lo si legge in un post Instagram dell'Associazione di promozione sociale, che fa riferimento alle lotte cruente in corso in Medio Oriente tra la Turchia ed il movimento curdo. Un conflitto che ha portato nel 2019 anche alla morte del fiorentino Lorenzo Orsetti, per tutti 'Orso', caduto dopo essere partito per difendere i curdi. Proprio in suo nome, la protesta proseguirà anche stasera al Franchi.