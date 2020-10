ARBITRI, Ecco tutte le designazioni per la 4^ giornata

L'AIA ha designato gli arbitri per la 4^ giornata di Serie A. Oltre a Manganiello per Spezia-Fiorentina, ecco tutte le altre nomine per il turno, tra le quali spicca senz'altro il derby di Milano affidato a Mariani e Napoli-Atalanta che sarà diretta da Di Bello.

Bologna-Sassuolo: Doveri di Roma 1

Crotone-Juventus: Fourneau di Roma 1

Inter-Milan: Mariani di Aprilia

Napoli-Atalanta: Di Bello di Brindisi

Roma-Benevento: Ayroldi di Molfetta

Sampdoria-Lazio: Orsato di Schio

Spezia-Fiorentina: Manganiello di Pinerolo

Torino-Cagliari: La Penna di Roma 1

Udinese-Parma: Fabbri di Ravenna

Hellas Verona-Genoa: Rapuano di Rimini