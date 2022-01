AQUILANI, Giocare senza allenarsi è dura, bravi. Seck...

Il tecnico della Primavera viola Albero Aquilani ha così commentato la vittoria sul Bologna al sito ufficiale della Fiorentina: "Era importante ripartire perché siamo stati fermi tanto tempo. E avevamo tante incognite perché noi abbiamo avuto circa 20 giocatori che hanno avuto il Covid e non sapevamo quali strascichi avrebbe lasciato loro. E' stata una prtita un po' più sporca del solito e quando non sei brillante devi portare a casa il risultato con altro. Nel calcio c'è questa fase e aiuta a crescere ma loro sanno di poter dare di più. Seck? Si è presentato e allenato nel modo giusto, non sapevo se farlo subito giocare dall'inizio ma mi ha dato sensazioni positive e ci può dare tanto, ha segnato e deve continuare con umiltà anche perché il campionato è duro. Ma oggi si sono sacrificati tanto perché giocare senza allenarsi è dura. Il Franchi? E' più diffiicle in questo momento in cui non ci alleniamo giocare in un campo più grande di quello in cui ci alleniamo, ma io vorrei sempre giocare al Franchi perché i ragazzi si devono abituare a giocare in questi campi.