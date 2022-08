AQUILANI, ACF? Tanto entusiasmo per il mercato

Alberto Aquilani, allenatore della primavera della Fiorentina, ha parlato durante il programma Campo Aperto" approfondendo diversi temi sulla Serie A e sui viola: "Oggi si parla molto dei giovani ma spesso non sono pronti, ci sono situazioni in cui però gli allenatori sono bravi a metterli in campo, l'esempio lampante è Mourinho con Zalewski".

E sulla Fiorentina...

"Noi qua lavoriamo molto per migliorare tecnica di base, ma da sola non è sufficiente. Serve tanta attitudine al lavoro perché il calcio in europa ha tantissima intensità e sennò non riusciamo a stare al passo. La Fiorentina viene da un campionato molto buono dopo anni difficili,c'è tanto entusiasmo vista la campagna acquisti e credo che potranno fare un'ottima stagione"