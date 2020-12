ANTOGNONI, Rossi ci ha portato sul tetto del mondo

Al termine delle esequie di Paolo Rossi, che si sono svolte questa mattina nel Duomo di Vicenza, ai microfoni della Rai ha preso la parola il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, compagno di Nazionale di Pablito e come lui campione del mondo nel 1982: "E' un grande rammarico essere qui: abbiamo vissuto tanti anni felici con Paolo, che era un punto di riferimento per noi per l'allegria che sprigionava dentro e fuori dal campo. L'unico ricordo positivo oggi è che lui ci ha portato sul tetto del mondo. Noi una famiglia? Sì, noi ragazzi dell '82 abbiamo sempre avuto una chat di cui lui è stato uno dei fondatori. Perdiamo una persona squisita. Rossi ha rappresentato l'Italia in tutto il mondo, spero solo non abbia sofferto troppo negli ultimi giorni".

Poco dopo, sempre Antognoni ha aggiunto a Sky: "Era il nostro punto di riferimento, sia in campo che fuori. Era un ragazzo solare. È stato Pallone d'Oro e campione del Mondo, dobbiamo essergli sempre riconoscenti per quel Mondiale. Per me che ero il rifinitore della squadra, trovare un giocatore come lui era un vantaggio. Sono contento di aver dato il mio contributo per i gol di Paolo. Quel Mondiale ha tranquillizzato gli italiani, è ricordato con grande affetto".