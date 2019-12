ANTOGNONI, Inter? Difficile ma non proibitiva

A margine della premiazione del fotografo Massimo Sestini come “Comunicatore Toscano 2019”, ha parlato così Giancarlo Antognoni della situazione attuale della Fiorentina: "Il momento che stiamo vivendo in questo momento è molto triste, ci sono comunque altre partite che ti possono far dimenticare le amarezze di oggi. Il calcio è così. Ci sono cose positive e cose negative l'importante è superarle sempre nel migliore dei modi. Ormai sono tutte partite difficili le nostri. Quella contro l'Inter è rischiosa, ma con le big abbiamo sempre giocato all'altezza. La gara non è facile ma non è neanche proibitiva. Le gare contro Inter e Roma sono importanti per fare vedere che la Fiorentina non è quella vista nell’ultimo periodo. Siamo ottimisti sul recupero di Pezzella, un po' meno su quello di Ribery. Aspettiamo, magari li recuperiamo tutti e due".