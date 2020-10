ANTOGNONI, Chiesa? È determinante. La Juve...

Giancarlo Antognoni ha parlato nel pre partita di Sampdoria-Fiorentina ai microfoni di Sky Sport. "Ribery? La sua assenza peserà. E' determinante. Chi lo sostituirà però farà il suo dovere. La Samp viene a Firenze a cercherà risultato considerando che è a zero punti. Noi dobbiamo essere bravi a fare ciò che sappiamo fare. Chiesa? Federico è della Fiorentina in questo momento, vediamo cosa succederà in questi tre giorni da qui alla fine del mercato. E' un professionista serio che noi abbiamo praticamente adottato. E' un giocatore importante per noi, e speriamo che possa rimanere. Nelle due gare che ha giocato ha dimostrato grande professionalità e importanza per questa squadra. Oggi il calcio è più difficile rispetto ai miei tempi. Capisco che i giocatori vogliano fare il grande salto. Federico ha dimostrato che lo può fare. C'è sempre un po' di titubanza quando arrivano determinate offerte"

I tifosi come potrebbero prendere questo addio: "Ci sono stati anche passaggi inversi. E' chiaro che il passaggio alla Juve è sempre più pericoloso. Anche i tifosi hanno capito che il giocatore in generale si gestisce da solo ed è libero di scegliere dove andare".

Chiesa capitano: "Ha già fatto il capitano, e non è una novità".

La sconfitta con l'Inter: "C'è sempre grande rimpianto quando vinci 3-2 a Milano e poi in dieci minuti perdi la gara. Ma alla fine bisogna elogiare la prestazione del gruppo. L'Inter coi suoi cambi ha un po' stravolto la partita. E' una corazzata e non è facile giocarci contro".