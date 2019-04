ANCORA FERNANDES, Firenze piazza difficile

Gelson Fernandes, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb al termine della partita persa contro la Fiorentina: "I rigori sono episodi che possono cambiare una partita. Non voglio commentarli, posso solo dire che Firenze è una piazza difficile. Non voglio guardare gli altri, dobbiamo guardare solo noi stessi. Non credo che fossimo più stanchi di loro. A Genoa e Torino non abbiamo sbagliato partita, ora c'è il Milan: non è facile perché sono campioni di Italia. Mancherà Ibrahimovic? Non ci pensiamo, guardiamo solo a noi stessi".