ANCELOTTI, Domani vedo ADL: io non voglio lasciare

Al termine della partita vinta 4-0 contro il Genk, Carlo Ancelotti ha parlato così in conferenza stampa: "L'incontro di domani con De Laurentiis servirà per valutare la situazione e poi insieme prenderemo la decisione migliore per il Napoli. Io spero di continuare la mia avventura sulla panchina del Napoli. Stasera ho visto una squadra attenta, ancora non sciolta come dovrebbe in costruzione ma abbiamo sfruttato molto bene il rientro di Milik. Tutti hanno dato il loro contributo e a livello caratteriale la squadra era preparata. Io non ho alcuna decisione da prendere, sarà il presidente a decidere se si può andare avanti oppure no. L'applauso del San Paolo mi ha fatto piacere, la tifoseria è tornata vicina alla squadra e questo è stato importante".