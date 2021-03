AMRABAT, Sabato spero di esserci, è importante

È uno dei giocatori della Fiorentina ancora in dubbio per la partita di sabato contro il Benevento, ma cresce l'ottimismo per la presenza di Sofyan Amrabat nella trasferta in Campania. A confermarlo anche il giocatore attraverso le storie Instagram della società viola: "Ho lavorato su alcuni movimenti con il fisioterapista e spero di essere a disposizione per la partita di sabato che sarà molto importante".