AMRABAT, Nel pareggio del Marocco gioca 45 minuti

Questa sera il Marocco ha affrontato la Mauritania per le qualificazione della Coppa d’Africa. La partita si è conclusa con il risultato di 0-0. Sofyan Amrabat, partito dalla panchina, come già vi avevamo anticipato CLICCA QUI, è entrato ad inizio secondo tempo e ha giocato praticamente per tutta la seconda metà di gara, collezionando un cartellino giallo all’89’. Un buon segno anche per la Fiorentina considerando che il centrocampista aveva avuto qualche problemino alla schiena nelle scorse settimane.