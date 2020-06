AMORUSO, Kouame arma in più insieme a Ribery

L'ex giocatore della Fiorentina e ora opinionista Lorenzo Amoruso ha parlato così di Ribery e Kouame: "Franck servirà ai viola per risalire in classifica. Questa situazione di emergenza ha permesso alla Fiorentina di avere a disposizione due come il francese e Kouame che sono sicuramente due pedine importanti. Kouame mi piace tantissimo, è uno che si muove molto e può rivelarsi sicuramente l'arma in più in questo finale di stagione".