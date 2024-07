AMICHEVOLI, Biglietti disponibili per la sfida con l' Hull City

L'Hull City, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato che i biglietti delle loro prime tre amichevoli nel proprio stadio (MKM Stadium) sono acquistabili. In particolare, il club inglese ospiterà i viola il 30 luglio alle 19:45 ora di Londra (20:45 ore italiane).

Il prezzo per chi vorrà assistere all'evento è il seguente:

- 15.00 sterline per gli adulti

- 7.50 sterline per gli over 65 e per i ragazzi dagli 11 ai 22 anni

- 5.00 sterline per i bambini dai 2 ai 10 anni

I biglietti sono acquistabili online sul sito di Ticketmaster o attraverso i rivenditori ufficiali dell'Hull City.