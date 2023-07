AMERINI, Castro ha avanzato pretese esose. Dia...

Fonte: Radio Toscana

Daniele Amerini, ex giocatore della Fiorentina e attuale procuratore, ha parlato così di alcuni temi di attualità in casa Fiorentina: "Spendere 25 milioni per Dia sono troppi, non credo che la Fiorentina lo prenderà. Su Castrovilli mi risulta che abbia avanzato pretese esose nei colloqui per il rinnovo con la società viola. Ancora non abbiamo visto il calciatore che aveva fatto tanto bene prima dell'infortnio, la Fiorentina fa bene a prendere tempo".