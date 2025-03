Allerta rossa per rischio idraulico nelle province di Firenze, Pistoia e Pisa

vedi letture

Allerta rossa emessa dalla sala operativa regionale per rischio idraulico del reticolo principale, a causa delle condizioni meteo che da ieri stanno interessando la Toscana, in particolare nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. Tutti i cittadini alla massima attenzione e prudenza con le condizioni dei fiumi e dei torrenti che sono tenute sotto controllo e preoccupano anche in vista di un ulteriore peggioramento in atto e fino al pomeriggio, con piogge intense e persistenti.

Tutto il sistema regionale di Protezione Civile della Toscana, soccorso ed emergenza sanitaria è in stato di massima allerta con interventi in corso mentre a Pisa è stato avviato il montaggio dei panconcelli sui lungarni. Lo scolmatore della Regione Toscana e le casse di espansione del bacino di Roffia sono pronti per essere aperti quando la portata dell’Arno raggiungerà la portata necessaria. Di seguito un video della situazione del fiume a Ponte Vecchio nella mattinata di oggi: