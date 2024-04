ALLEGRI, Primo tiro viola con noi al 72'. Obiettivo C.Italia e...

FirenzeViola.it

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista del derby con il Torino, rispondendo anche alle critiche dopo la gara con la Fiorentina: "Le critiche sono sempre e comunque da tenere in considerazione, vengono fatte anche da persone che capiscono di calcio. Posso prendere degli spunti come in tutte le cose. La Fiorentina fino al 65esimo non ha mai tirato in porta, il primo vero tiro che hanno fatto è arrivato intorno al 72esimo. Detto ciò, c'è sempre da migliorare nella gestione della palla. Venivamo da un periodo non felice, sapevamo dell'importanza della partita ed è normale dopo un primo tempo con quattro gol di cui tre annullati possono subentrare delle preoccupazioni. Detto ciò, le critiche le accetto e vanno accettare soprattutto quando ben fatte"

Poi ha risposto così sul futuro: "In questo momento non mi pongo il problema, siamo talmente dentro l'obiettivo... Se vai in Champions hai raggiunto l'obiettivo, se non ci vai vedi le cose in un altro modo. Il futuro è domani. Ormai manca un mese alla fine, dobbiamo lavorare bene perché abbiamo lavorato 6-7 mesi per arrivare a questo obiettivo finale che è la qualificazione alla prossima Champions League. L'altro obiettivo è la Coppa Italia e dobbiamo giocare la semifinale di ritorno. Siamo dentro gli obiettivi, con tutte le problematiche avute. Ma ora dobbiamo raggiungerli che è quello che conta, il resto non conta niente".