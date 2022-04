ALCIATO, Non ci aspettavamo Italiano a questi livelli

Alessandro Alciato collega di Amazon Prime ha parlato a TMW dei viola: "La Fiorentina sa giocare a calcio e divertire. Italiano si sapeva che era bravo ma forse non ci si aspettava a questi livelli. C'è la sua mano nella Fiorentina. Anche la società ha gestito bene la cessione di Vlahovic, incassando a gennaio una bella cifra evitando il rischio di perderlo a zero. E poi c'è il Viola Park che ho visitato con Infantino e che sarà un gioiello, in Europa ce lo hanno in pochi così".