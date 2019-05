ALBERTOSI, Problema non è l'ambiente: la condizione

L'ex portiere di Fiorentina e Milan Enrico Albertosi, intervenuto per parlare della partita di ieri sera ha detto: "La Fiorentina aveva dei giocatori impauriti e non hanno giocato affatto. Non credo che il motivo di ciò sia il clima di protesta o l’ambiente caldo. Firenze ha un tifo incredibile ma vuole vedere risultati. Credo che per la Fiorentina il problema sia la preparazione: non corre in campo, cammina”.