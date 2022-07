AGOSTINELLI, Fatta per il prestito alla Reggina

Manca ormai solo l'ufficialità per l'arrivo di Vittorio Agostinelli alla Reggina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il centrocampista della primavera della Fiorentina, vincitrice della Coppa Italia in questa stagione, arriverà in Calabria in prestito secco. Il giocatore non era stato inserito infatti da Italiano nella lista convocati per il ritiro a Moena.