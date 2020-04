AG. URZI, Contattato pure dai viola ma la clausola...

Per fare ulteriore chiarezza sul futuro della punta argentina del Banfield Agustin Urzi, dopo le parole rilasciate dal presidente del Banfield Lucia Barbuto, il portale EuropaCalcio.it ha contattato in esclusiva Maximiliano Gallo agente di Urzi, nelle ultime settimane accostato anche alla Fiorentina. Queste le parole del manager che riguardano anche il club viola ma non solo: "Ci sono stati sondaggi da varie squadre ma al momento ancora nessuna offerta. Sono stato contattato da diverse persone che affermano di essere vicine ai direttori sportivi di Roma e Fiorentina ma ha una clausola rescissoria dei 30 milioni di dollari".