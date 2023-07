AG. KOKORIN, Siamo pronti a parlare col club del futuro

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, SI RIACCENDE LA PISTA NZOLA PER LA FIORENTINA Torna di moda il nome di Mbala Nzola per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, nei prossimi giorni le parti potrebbero tornare a parlare dell'attaccante che piace molto ad Italiano, che lo ha già avuto in Liguria e l'intenzione... Torna di moda il nome di Mbala Nzola per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, nei prossimi giorni le parti potrebbero tornare a parlare dell'attaccante che piace molto ad Italiano, che lo ha già avuto in Liguria e l'intenzione... NOTIZIE DI FV ARTHUR, PERMANE LO SCOGLIO DELL'INGAGGIO. E INTANTO A FIRENZE IL BRASILIANO DIVIDE Proseguiranno ininterrotti anche oggi i dialoghi tra Fiorentina e Juventus per arrivare il più in fretta possibile all'accordo per il trasferimento in viola di Arthur Melo. Le parti, dopo il faccia a faccia (virtuale) di ieri pomeriggio hanno avuto un nuovo... Proseguiranno ininterrotti anche oggi i dialoghi tra Fiorentina e Juventus per arrivare il più in fretta possibile all'accordo per il trasferimento in viola di Arthur Melo. Le parti, dopo il faccia a faccia (virtuale) di ieri pomeriggio hanno avuto un nuovo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi