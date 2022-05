AG. KOKORIN, Poche occasioni ma vuole restare

Timofey Berdyshev, procuratore di Aleksandr Kokorin, ha annunciato la volontà del proprio assistito di rimanere alla Fiorentina: "Come può sentirsi una persona in termini di gioco se non scende in campo? Lavora e spera che gli venga data l'opportunità di mettersi in mostra. È stata una stagione difficile per Sasha. Ha ottenuto pochissimi minuti gioco a causa di vari motivi. Speriamo davvero che la prossima stagione la situazione cambi in meglio. Kokorin ha in programma di rimanere in Italia la prossima stagione e cercare di ottenere più minutaggio per se stesso".