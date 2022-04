AG. IGOR, Lui mostruoso a Napoli. È felice in viola

Igor Julio dos Santos de Paulo, semplicemente conosciuto come Igor è uno dei migliori difensori del 2022 in Serie A. Diventato una vera e propria certezza per la Fiorentina, pur incrociando i migliori difensori della categoria, non solo non ha mai sfigurato ma ha anche spesso dominato i propri avversari crescendo sotto l'attenta guida di mister Italiano. Anche ieri nella vittoria di Napoli è stato assoluto protagonista contro Victor Osimhen, capace di batterlo solo a fine partita quando il brasiliano stava stringendo i denti nonostante i crampi. Per parlare del suo rendimento, del presente e del futuro, la redazione di TMW ha contattato direttamente in Brasile il suo agente Marco Fialdini.

Ieri a Napoli ha giocato una partita che è stata esaltata anche dai commenti della stampa nazionale, è stata la sua consacrazione?

"Ieri è stato semplicemente mostruoso. Una partita bellissima a livello individuale. Però vorrei anche sottolineare la forza del gruppo, tutta la squadra ha fatto benissimo e infatti è arrivata una vittoria importante".

Vi aspettavate una crescita così rapida e così importante da parte sua?

"Aspettiamo da sempre questo momento ma siamo solo all'inizio perché lui non si stanca mai di imparare e di dedicarsi alla squadra. Crescerà ancora molto".

Quindi ha ancora ampi margini di miglioramento?

"Penso proprio di sì. In questo momento ha la fiducia dell'allenatore e di tutti i suoi compagni, penso che diventerà ogni giorno di più un riferimento della squadra".

Recentemente ha dichiarato che sogna di giocare la Champions, magari un giorno lo potrà fare con la Fiorentina?

"Sarebbe un sogno per lui raggiungere questo obiettivo con la Fiorentina. La squadra adesso sta cercando di tornare in Europa e le prossime partite saranno decisive. Lui sarebbe felicissimo".

Quanto è stato importante Italiano nella sua crescita?

"Il mister è stato molto importante ma non solo per lui ma per tutta la squadra. Igor è molto contento perché sente la fiducia del proprio tecnico e questo è importante".

Molte squadre hanno iniziato a seguire Igor grazie alle sue prestazioni ma la Fiorentina vorrebbe confermarlo e rinnovare il suo contratto, come andrà a finire?

"Adesso non lo possiamo sapere. Posso dire solo che lui è molto felice a Firenze e che cercherà di imporsi ogni giorno di più come protagonista nella Fiorentina".