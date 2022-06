AG. DEULOFEU, Al Napoli andrebbe di corsa

Albert Botines, agente di Gerard Deulofeu, è intervenuto per parlare del futuro del suo assistito, grande obiettivo per l'attacco del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è un trequartista, ma un classico numero 10. Con Spalletti sarebbe perfetto alle spalle di Osimhen, da seconda punta, da '10' potrebbe esaltarsi. Gli piacerebbe giocare al Napoli, verrebbe di corsa, anche perché ha voglia di giocare la Champions League. Se c'è l'accordo tra Napoli e Udinese? Di questo se ne devono occupare i due club. Gerard non ha mai parlato con Spalletti". Le ultime sullo spagnolo raccontano di un accordo già raggiunto col giocatore, ma non ancora tra le due società.