AG. CISTANA, Difensore che piace, ma Cellino....

Beppe Galli, agente di Andrea Cistana, difensore del Brescia, ha parlato del futuro del suo assistito: "Sa giocare a pallone, non lo butta mai via. Nasce come difensore a tre anche se ha giocato a quattro quest'anno, quindi è pronto per qualsiasi sistema di gioco. E' stato anche convocato da Mancini in Nazionale, è uno dei giovani più interessanti, nonostante abbia giocato per due mesi con un dolore per un problema al tendine. Mercato? Lui è chiacchierato perché di difensori centrali non ce ne sono tantissimi. Tempo fa si è interessato anche il Napoli, per dire. Con il club viola abbiamo fatto una chiacchierata così, è un giocatore che piace e mi fa piacere perché con l'avvento di Commisso ci sono ambizioni di fare una grande squadra e questo un giocatore lo valuta sempre. Viene da un infortunio e qualcuno può pensare che il costo sia inferiore ma Cellino non fa sconti perché crede nel giocatore e lo cede solo se arriva un'offerta interessante".