ADLI, Oggi per me speciale. Contento di aver segnato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista della Fiorentima Yacine Adli è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria dei viola contro il MIlan. Queste le sue parole: "Per me oggi era una gara particolare. Ho dato amore al Milan ed era speciale per me. Sono contento per la squadra che sta lavorando bene. Meritavamo la vittoria. Non hp esultato per il rispetto che ho per il Milan e per i loro tifosi. Però sono felice di aver segnato".