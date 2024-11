ADANI, "Schifoso" che Maldini Jr via da Milan perché figlio di Paolo

FirenzeViola.it

Durante "Viva El Futbol" Lele Adani non ha parlato solo di Fiorentina e il dt Roberto Goretti ma si è anche scagliato contro il Milan per la gestione di Maldini Jr, accostato anche alla Fiorentina: "La mia domanda oggi è: come mai Maldini va via dal Milan a zero? È andato al Monza a parametro zero, e ha una clausola di 12 milioni per i club italiani, che non è niente, da dividere tra Milan e Monza. Ma è andato via dal Milan a zero, questo perché? Perché si chiama Maldini e io lo trovo schifoso. Perché un club come il Milan che lo vede, lo fa crescere e poi lo manda a maturare in prestito perché non era pronto, poi torna e lo manda via a zero.

Succede perché? Perché è figlio di Paolo Maldini. E' dovuto passare da Monza per meritarsi la convocazione in Nazionale, perché Spalletti non la regala, e questo è un percorso che accetto. Solo non capisco perché perderlo a zero",