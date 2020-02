AD SASSUOLO, Duncan? Potevamo accontentarlo

Intervenendo ai microfoni di Radio Anch'io Sport, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha così commentato la cessione di Alfred Duncan alla Fiorentina: "Cedere un giocatore importante come lui non fa mai piacere, abbiamo un grande rapporto con il ragazzo e proprio per questo motivo, nonostante non volessimo cedere a gennaio, abbiamo pensato che essendo coperti potevamo accontentarlo. Abbiamo anche avuto un introito importante e questo è fondamentale. Come fatto anche negli anni passati abbiamo ceduto un calciatore importante e lo rimpiazzeremo con altri giovani".