AD JUVE, Mercato di gennaio non sarà impegnativo

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida del Dall'Ara contro il Bologna ed ha analizzato anche il tema mercato, molto caro alla Fiorentina visto che i bianconeri sono tra i favoriti nella corsa a Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni "Siamo in dirittura d'arrivo con l'aumento di capitale, i segnali da parte degli azionisti sono stati positivi e hanno fiducia per il rilancio della società. Voglio chiarire che l'aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti della squadra e non è un'operazione per fare dei colpi dei teatro in sede di mercato. La società è stata colpita da due anni di Covid, siamo impegnati nel rilancio, faremo quello che il conto economico ci consentirà di fare".

Servirà vendere prima quindi?

"Non necessariamente, si faranno le riflessioni necessarie e poi i piani. Non sarà un mercato di gennaio particolarmente interessante e impegnativo".