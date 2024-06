ACF, Quest'estate via al Fiorentina Camp al Viola Park

FirenzeViola.it

Quest'estate, oltre al ritiro della prima squadra, ci sarà un'altra novità al Viola Park: si terrà il Fiorentina Camp, il primo nel centro sportivo viola. Questo il comunicato sul sito ufficiale ACF Fiorentina:

"L’estate certificata dalla Fiorentina è al Viola Park!

Da oggi, infatti, aprono le iscrizioni per le tre sessioni di Fiorentina Camp che si svolgeranno negli spazi esclusivi della casa della Fiorentina nelle ultime due settimane di Giugno e durante la prima settimana di Luglio.

I ragazzi e le ragazze tra i 5 e i 14 anni che si iscriveranno avranno l’opportunità di allenarsi sui campi da gioco, di mangiare nel padiglione eventi, di assistere alle proiezioni video nel Wind Tre media center, di giocare e fare amicizia negli spazi della Villa Viola al centro del Viola Park, di fare merenda presso il Bar Maglia Viola.

Sotto l’attenta guida degli allenatori della Fiorentina e insieme all’allegra compagnia della Mascotte Lorenzo De’ Viola, le sessioni di Fiorentina Camp saranno realizzate in collaborazione con il Partner Experience Summer Camp, per garantire qualità, professionalità e divertimento a tutti gli iscritti".