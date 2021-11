ACF-MILAN, Ecco i numeri delle due squadre

La Lega di Serie A ha presentato le partite della tredicesima giornata con il consueto report statistico. Ecco il focus dedicato al match di sabato sera fra Fiorentina e Milan:

Il Milan ha perso solo due delle ultime 11 sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina - tre pareggi e sei successi, inclusi gli ultimi due: i rossoneri non registrano una striscia vincente più lunga dal periodo tra il 2008 e il 2011 (sette in quel caso). L'ultima vittoria interna della Fiorentina contro il Milan in Serie A TIM risale all'agosto 2015: 2-0 firmato Marcos Alonso e Josip Ilicic - da allora due successi esterni per i rossoneri e tre pareggi. La Fiorentina è l’unica squadra a non aver ancora trovato il pareggio in questa Serie A TIM (6V, 6P) - nei maggiori cinque campionati europei come la Viola solamente il Borussia Dortmund (11G, 8V, 3N).

La Fiorentina ha vinto per 3-0 le ultime due partite interne di Serie A TIM: in una singola stagione del massimo campionato, i viola non registrano più successi consecutivi in casa dal settembre 2018, guidati in quel caso dall'attuale tecnico del Milan Stefano Pioli. Il Milan potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della Serie A TIM a vincere 16 trasferte in un singolo anno solare (dopo le 18 del Napoli nel 2017) - al momento è a pari con i 15 successi fuori casa della Juventus nel 2018.

Questa sfida vede affrontarsi una delle due squadre a non aver perso alcun punto da situazione di vantaggio (Milan) e una delle due che non ne ha guadagnato nessuno una volta sotto nel punteggio (Fiorentina) in questa Serie A TIM. Stefano Pioli ha perso soltanto una delle ultime otto sfide da allenatore in Serie A TIM contro la Fiorentina (6V, 1N) - l'attuale tecnico rossonero ha allenato la Viola per 69 partite di Serie A TIM, ottenendo 24 successi, 24 pareggi e 21 sconfitte.

Dusan Vlahovic è il giocatore che in questa Serie A TIM ha portato più punti alla sua squadra, grazie alle sue otto reti segnate (nove punti portati alla Fiorentina). Zlatan Ibrahimovic ha segnato nove gol contro la Fiorentina in Serie A TIM: con un gol potrebbe diventare il 24º giocatore nella storia della Serie A TIM in doppia cifra di gol contro quattro differenti squadre nella competizione (con Roma, Palermo e Parma), e il secondo in attività dopo Fabio Quagliarella. 21/11/2021 12:30 - MAPEI S