ACF, Lutto per la morte di Agroppi: "Profondo cordoglio"

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche la Fiorentina, alla luce della scomparsa a 80 anni di Aldo Agroppi, ha voluto far pervenire il proprio cordoglio per l'ex tecnico viola. Ecco il pensiero della società via social: "Tutta la Fiorentina esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Aldo Agroppi. Da calciatore aveva vestito la maglia del Torino (due Coppe Italia vinte e più di 200 presenze granata) e da tecnico si era seduto sulla panchina viola tra l'85 e l'86 e il 1993 per oltre 40 gare".