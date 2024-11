ACF, Le informazioni per acquistare i biglietti col Cagliari

FirenzeViola.it

La Fiorentina con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso note tutte le informazioni per acquistare i biglietti e le relative fasi di vendita della 15° giornata di SerieA Enilive 2024/25 in programma il 08/12/2024 h 12:30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze tra Fiorentina e Cagliari.

PRIMA FASE (PROMO EX ABBONATO 23/24, INTERO E PROMO GENERAZIONE VIOLA):

Dalle ore 15:00 del 27/11/2024 fino alle ore 23:59 del 07/12/2024.

Fase di vendita con tariffa dedicata ai vecchi abbonati alla stagione 2023/2024 che NON hanno sottoscritto l’abbonamento alla stagione 2024/2025 e contemporanea vendita generale con attiva anche la tariffa Promo Generazione Viola per tutti i possessori di INVIOLA PREMIUM/GOLD CARD in corso di validità. Tariffa INTERO in Curva Ferrovia disponibile dal 04/12/2024 ore 15:00.

SECONDA FASE (INTERO MATCH-DAY):

Fase attiva il giorno della gara con tariffa INTERO MATCHDAY

SETTORE OSPITI

La vendita del settore Ospiti identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta, inizierà il 02/12/2024 ore 15:00. La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 del 07/12/2024 per i soli possessori di fidelity card di CAGLIARI CALCIO.

PROMO UNDER 14

Disponibili fino al 04/12/2024 ore 14.59 tariffa omaggio per U14 nei settori: Curva Ferrovia, Maratona Centrale e Tribuna d’Onore