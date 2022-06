ACF, La nota su Biraghi: "Trauma contusivo"

Niente di grave per Cristiano Biraghi che ha lasciato il rititro dell'Italia per un problema fisico. Questa la nota della Fiorentina in merito alle condizioni del terzino viola: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cristiano Biraghi, sottoposto ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi, ha lasciato il ritiro della nazionale a causa di un trauma contusivo occorso nell’ultima gara disputata e dal quale non ha ancora recuperato. Gli accertamenti effettuati hanno escluso problematiche significative".