ACF, Info per i biglietti per il match contro la Lazio

Salvo ulteriori novità, nel prossimo weekend ci sarà il ritorno di un'ampia parte di tifosi allo stadio. Terminato il periodo in cui il governo e La Lega Serie A si erano accordati per imporre una capienza massima di 5000 spettatori per ogni impianto sportivo all'aperto, adesso si torna alle regole previste al termine del 2021: 50% di capienza e Green Pass rafforzato obbligatorio per accedere allo stadio. Sarà così anche al Franchi, quando sabato sera si disputerà l'incontro tra la Fiorentina e la Lazio. Proprio in tal senso pochi minuti fa la società viola ha comunicato alcune informazioni per l'acquisto dei biglietti e l'accesso allo stadio in occasione del match contro i biancocelesti:

"La Fiorentina torna in campo al Franchi Sabato 5 Febbraio alle ore 20.45 per la sfida contro la Lazio. La vendita dei biglietti avverrà in un'unica fase che avrà inizio Lunedì 31 Gennaio alle ore 15:00 e fino ad inizio gara di Sabato 5 Febbraio. Tornano disponibili le tariffe ridotte: Under30, Over65 e Donna oltre alla consueta tariffa speciale per Under14. I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina senza alcuna commissione di vendita web, presso il Fiorentina Pointin Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Ticketone.

Si ricorda che l’accesso allo stadio ai maggiori di 12 anni è consentito solo con presentazione della Certificazione verde Covid-19 da vaccinazione o da guarigione (cosiddetto Green Pass rafforzato), come previsto DL 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali".

Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per color che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Si ricorda inoltre che i partecipanti all’evento sportivo dovranno indossare una mascherina di tipo FFP2 per tutta la permanenza nell’impianto e nelle aree annesse".