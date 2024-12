ACF, I convocati per stasera: nessun baby, c'è Richardson

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro l'Empoli. Nessun convocato dalla Primavera per Palladino che si affida alla prima squadra ritrovando sia Gudmundsson che Richardson, entrambi convocati come era accaduto già con l'Inter. Questa la lista dei convocati per la Coppa Italia:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Dodo, Comuzzo, Gosens, Kayode, M. Quarta, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampista: Adli, Cataldi, Colpani, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Gudmundsson, Ikoné, Kean, Kouame, Sottil.