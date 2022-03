ACF-HELLAS, Nelle ultime 5 nessuna vittoria viola

In casa questa stagione la Fiorentina ha conquistato 25 dei 42 punti che si ritrovano in graduatoria, con un solo pareggio conseguito in 12 partite. 7 punti nelle ultime 3 gare e 4 vittorie nelle ultime 6 partite: il Verona è in un momento buono della sua stagione, tant'è che si è avvicinato molto alla zona che conta ed è in corsa per un posto nelle prossime competizioni europee.

Ci sono solo sei vittorie e ben 19 sconfitte del Verona a Firenze in 35 partite di campionato tra Serie A e B. Eppure i gialloblu vengono da una striscia positiva di cinque risultati sul campo dei viola: 2 vittorie e 3 pareggi. L'ultima affermazione dei padroni di casa è il 4-3 del 2 dicembre 2013 con un insolito, almeno in fase realizzativa, Borja Valero come protagonista, autore di una doppietta.

Con la rete di Cabral realizzata a Reggio Emilia contro il Sassuolo, sono saliti a 17 i marcatori diversi mandati a rete dalla Fiorentina: è un record per questa Serie A, condiviso con l'Atalanta di Gasperini. Il Verona non è messo bene per gol realizzati da giocatori partiti dalla panchina, perché sono solo 2 (come la Sampdoria) e nessuno ha fatto peggio. Però è anche vero che la compagine allenata da Tudor ha delle grandi partenze: 11 gol realizzati nei primi 15 minuti di gioco e primato in questo senso assieme a Lazio e Milan.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

19 vittorie Fiorentina

10 pareggi

6 vittorie Verona

56 gol fatti Fiorentina

31 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA FIRENZE

1929/1930 Serie B Fiorentina vs Verona 4-0

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2020/2021 Serie A Fiorentina vs Verona 1-1