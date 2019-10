ACF, Espresso il cordoglio alla famiglia Squinzi

Anche la Fiorentina tramite il proprio account a Twitter ha pubblicato il proprio cordoglio al Sassuolo e alla famiglia Squinzi per la scomparsa del presidente dei neroverdi: "Il Presidente Commisso e tutta l’ACFFiorentina esprimono il più sentito cordoglio e le più sincere condoglianze alla famiglia Squinzi per la scomparsa del patron del SassuoloUS Giorgio Squinzi, uomo di grande umanità e dirigente di riferimento per tutta l’imprenditoria italiana".