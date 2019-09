ACF, Da oggi i biglietti per l'Udinese: ecco i prezzi

Come comunicato dalla Fiorentina attraverso i suoi canali social, sono in vendita da oggi i biglietti per la prossima sfida interna dei viola, ovvero quella del 6 ottobre contro l'Udinese. Questi i prezzi dei tagliandi, che possono essere acquistati presso le ricevitorie ufficiali oppure online tramite il circuito TicketOne (i costi variano dai 130 euro della tribuna d'onore ai 14 delle curve e del settore ospiti):

In vendita da ora i biglietti per la prossima sfida al Franchi contro l'Udinese | Tickets for Fiorentina v Udinese go on sale now!



