ACF, Convocati per la sfida con l'Atalanta: out Boa

Ecco i convocati di Beppe Iachini per la sfida di domani contro l'Atalanta al Franchi, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Out Boateng per un trauma contusivo al ginocchio sinistro e Venuti, squalificato. Non convocato neanche Pedro, dato ormai in partenza. Ecco l'elenco: Badelj, Benassi, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Sottil, Terracciano, Terzic, Vlahovic, Zurkowski

