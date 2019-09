ACF, Complimenti a Berrettini per semifinali US Open

La Fiorentina si è voluta congratulare con il tennista Matteo Berrettini per lo storico accesso alle semifinali dello US Open (quarantadue anni dopo Corrado Barazzutti, ultimo italiano a farcela). "Complimenti a Matteo Berrettini per la conquista delle semifinali negli US Open!", ha scritto il club viola su Twitter.

Huge congratulations to Matteo Berrettini on making the semi-finals of the @usopen! pic.twitter.com/Y3pUlx72L9 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 5, 2019