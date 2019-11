ACERBI, Rendimento Castrovilli sotto gli occhi di tutti

Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano anche degli esordienti come Castrovilli. Questo ciò che ha detto: "Devo fare i complimenti a loro, sono forti e giovani. Castrovilli è sotto gli occhi di tutti, immaginavamo che potesse arrivare la sua occasione. Cistana l'ho conosciuto 2-3 anni fa, lo feci allenare con il mio preparatore Simone Loria a Forte dei Marmi. In due anni l'ho trovato in A al Brescia. Ha grande voglia, umiltà, perché ha avuto dei problemi andando in prestito e facendosi male. Questa è una convocazione più che meritata, sono proprio contento per lui. Poi deve andare avanti così, ha fatto poche partite in A, deve crescere".