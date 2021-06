A. SOTTIL, Riccardo torna per giocarsi le sue carte

Andrea Sottil, allenatore dell'Ascoli e padre di Riccardo Sottil della Fiorentina, ha parlato del figlio e del suo ritorno in viola: "Viene da una stagione positiva con gol e assist importanti, peccato per il brutto infortunio muscolare lungo da recuperare. Personalmente è dispiaciuto per quello: si stava mettendo in luce aiutando il Cagliari. Ma ci vuole pazienza per certi stop... Ha dimostrato comunque di poter stare alla grande in Serie A, ed è migliorato molto sia sul fisico che sulla tattica, oltre ad aver imparato a muoversi molto senza palla grazie a Di Francesco. Torna alla Fiorentina con più esperienza, si giocherà le sue carte".