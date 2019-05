1926, Sabato un Flash mob di protesta. Ok l'ACCVC

Con un comunicato diffuso attraverso il proprio profilo Facebook, il gruppo Ultras della Fiorentina "Unonoveduesei" ha affermato congiuntamente all'Associazione Tifosi Fiorentini che gli spalti del Franchi per Fiorentina-Milan resteranno vuoti per 45 minuti, anche se prima dell'inizio del match verrà comunque riservato il giusto tributo agli eroi dello scudetto viola del '69. Poi hanno comunicato un Flash Mob per la giornata di sabato dalle ore 16 in via Tornabuoni. "iniziativa di protesta, con toni civili, nei confronti di chi in questi anni ha portato la nostra amata Fiorentina nell'anonimato sportivo". Sottolineando anche la loro soddisfazione nei confronti della posizione di critica dell'ACCVC nei confronti della proprietà. Nel post qua sotto tutti i dettagli:

INFO FLASH MOB, da fare girare con il comunicato: https://www.laleggepertutti.it/172677_flash-mob-servono-autorizzazioni Pubblicato da Fuori dal Coro su Giovedì 9 maggio 2019