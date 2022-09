SANTONI (COR. SPORT) A RFV, Jovic deve ancora trovarsi

ll giornalista del Corriere dello Sport Andrea Santoni ha parlato della situazione della Fiorentina e del match di ieri contro la Juve. Ecco le sue parole: "La sintesi di quanto è accaduto è nel titolo "Italiano sbatte su Perin". Ci sono state tanti fasi nella partita. La Fiorentina è stata brava a trovare il pareggio in un momento non troppo brillante, soprattutto nella metà campo sembrava soffrire la squadra di Italiano. La Juve tende a segnare nei primi minuti. Poi la Fiorentina ha trovato il pareggio e i bianconeri hanno smesso di giocare: nel secondo tempo ha giocato solo la viola, nonostante è una squadra che ha ancora dei limiti. Non è stata trovata ancora la soluzione al dopo Vlahovic".

Su Jovic: "C'è un valore teorico e un valore effettivo. Arriva dal Real Madrid, dopo aver fatto benissimo in Bundesliga, ma in una squadra così forte ci si aspetta un atteggiamento diverso. Il suo primo limite è che ancora non ha capito bene dove è capitato. Il rapporto tra se stesso e la nuova realtà deve essere migliorato, prima ancora di fare discorsi tecnico-tattici. Non può nascondersi in campo. Visto il curriculum ci si aspetta di più".

Su Cabral: "In Svizzera ha fatto l'ira di Dio, così come in Conference, ma ancora questo progresso non si è visto in questi mesi in viola".

Sulla classifica: "La Fiorentina ha 3 punti in meno dello scorso anno e ha una sola vittoria raggiunta all'ultimo contro la Cremonese. Conviene ricordarlo, anche se è un discorso che lascia il tempo che trova".