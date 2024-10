REGINALDO A RFV, Viola, mercato mirato. Beltran? Ai sudamericani va data fiducia

FirenzeViola.it

L'ex viola Reginaldo ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio': "Quando smetterò vogli provare a fare lo scout per scoprire calciatori. La Fiorentina? Palladino se non vinceva contro il Milan rischiava ma per fortuna è andato tutto bene. Non è facile arrivare dopo Italiano e la realtà della Fiorentina va capita, si può sbagliare pochissimo. Dobbiamo dargli tempo ma vedo bene la squadra".

Cosa ne pensa di Kean?

"Lui è un giocatore con grossa qualità fisica e tecnica, è fortissimo sotto porta e la Fiorentina lo deve abbracciare in tutti i modi. Secondo me è stato un mercato molto mirato in estate, andando a prendere Kean e anche Gudmundsson: penso che questi due possano dare tantissimo".

In assenza di Kean, punterebbe su Beltran o Kouame?

"Kouame lo vedo più esterno perché l'ho sempre visto così. Darei di nuovo un'opportunità a Beltran che deve ritrovarsi e l'anno scorso si è sbattuto tanto. L'hanno preso come punta centrale ed è giusto dargli ancora spazio. Sapete meglio di me che ci sono giocatori, soprattutto argentini e brasiliani, che fanno fatica. Io so cosa vuol dire giocare nella Fiorentina e la pressione che ti dà il popolo viola, che vuole che tu faccia bene per forza. Io spero che possa fare bene perché gli attaccanti sudamericani hanno grande fame e secondo me Beltran non è solo un sostituto ma dovrebbe essere un titolare".

Tornerà allo stadio?

"Avoglia. Ho già ricevuto messaggi da tifosi che vorrebbero venissi e non vedo l'ora di avere tempo per raggiungerli al Franchi".

