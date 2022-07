DI GENNARO A FV, Viola avanti rispetto alle romane

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it. L'ex calciatore ed oggi noto opinionista si è espresso così sui temi caldi in casa Fiorentina: "L'infortunio di Castrovilli è pesante anche in chiave nazionale, ma è ancora relativamente giovane e so che ce la metterà tutta per tornare. Per gennaio, forse anche prima, potrà rientrare e sarà un acquisto importante.

Italiano è riuscito ad ottenere una qualificazione incredibile in Europa, con tanto di semifinale sfortunata di cCoppa Italia contro la Juve; è lui l'artefice della grande stagione. Quindi c'è da ben sperare in vista del futuro; sono andati via due idoli dei tifosi come Odriozola e Torreira, poi però sono arrivati giocatori importanti come Dodò e Mandragora, oltre che Gollini che è un ottimo portiere.

Dualismo Jovic-Cabral? Con l'addio di Vlahovic la Fiorentina ha avuto qualche problema, ora con Jovic l'attacco acquista un elemento forte. Per me parte per fare il titolare, poi vedremo come lavorerà con Italiano. Ma vedo Jovic in vantaggio su Cabral. Al Real era chiuso da giocatori fortissimi, ma all'Eintracht ha fatto bene".

Tante squadre si sono rinforzate molto. Penso a Milan, Juve e Inter. Sarà comunque un campionato anomalo per la sosta Mondiale. Sulla Fiorentina in particolare, per me l'anno scorso è stata una sorpresa per gli obiettivi di inizio anno. Quest'anno, ad oggi, per me i viola sono più avanti di Lazio e Roma, sia come base che come mercato fatto".