BIRAGHI SPECIALISTA, JACK MAGISTRALE, OK VLAHOVIC E ODRIOZOLA, TORREIRA È SUPER

TERRACCIANO - In bello stile sul tentativo di Destro partito in fuorigioco. Unico intervento (bello) di una serata tranquilla, 6

ODRIOZOLA - Si stabilisce in pianta stabile nella metà campo avversaria e di fatto non lo prendono mai, nemmeno sul gol del vantaggio. Instancabile resta una spina nel fianco anche nella ripresa, 7

MILENKOVIC - Dopo un tiro ribattuto si fa trovare puntuale in chiusura sul ribaltamento di fronte. Il resto è ordinaria amministrazione, 6,5

IGOR - Libero di alzare il pressing nel primo tempo può giocare d’anticipo senza grossi problemi. Solido in chiusura non concede nulla, 6,5

BIRAGHI - Spinge meno rispetto al collega Odriozola ma sforna il cross morbido sul quale Bonaventura firma il raddoppio e si conferma sempre più decisivo sulle punizioni con un altro gioiello da fermo. Concede il bis nella ripresa sulla scia dei maestri dei calci piazzati. Specialista, 8

Dal 24’st TERZIC - Una sorta di allenamento, 6

BONAVENTURA - Pochi problemi dalle sue parti e anche gli inserimenti funzionano come conferma il gol del due a zero. Splendido l’assist che manda in porta Vlahovic per il quarto gol. Magistrale, 7

DAL 24’st DUNCAN - Avvia l’azione del sesto gol, 6

TORREIRA - Dopo tanti palloni giocati arriva al tiro impegnando Sirigu poco prima della mezz’ora. Recupera palla e successivamente avvia l’azione del raddoppio dando ampio sfoggio del proprio repertorio. Secondo tempo in carrozza con tanto di gol sotto misura per il 6-0. Incontenibile, 7,5

Dal 34’st PULGAR - S.v.

MALEH - Tentativo al volo, da posizione defilata, dopo pochi minuti. Ancora in acrobazia, stavolta in rovesciata, manda fuori non di poco. Conferma qualità e dinamismo, 6,5

GONZALEZ - Non rinuncia al dribbling sfornando assist un po’ per tutti. Stasera pare più disciplinato del solito anche se talvolta ritarda un po’ troppo il tiro, 6,5

Dal 24’st CALLEJON - Qualche giocata ma la partita è virtualmente chiusa, 6

VLAHOVIC - Ha già sistemato il pallone sul dischetto mentre Maresca riguarda il fallo di Saponara ma la soluzione del cucchiaio stavolta non paga. Si rivede di testa, su un bel cross dalla destra, ma manda sul fondo. Dopo l’intervallo si scusa a gesti per il rigore ma soprattutto si fa perdonare con l’aggancio e il pallonetto del 4-0. Roba per palati fini, 7

SAPONARA - Sul primo spunto finisce a terra in area di rigore lasciando più di un dubbio che il VAR successivamente fuga. Ci riprova poco dopo mandando fuori non di molto. C’è del suo anche nell’azione del gol di Bonaventura mentre nel secondo tempo ogni volta che tocca palla strappa applausi, 7

Dal 24’st IKONE - Bel traversone per il sesto gol firmato Torreira e altro assist, 6,5

ITALIANO - A sorpresa rilancia Terracciano in porta e conferma Maleh in mezzo, davanti Saponara e Gonzalez agiscono più larghi rispetto a Vlahovic. Nonostante l’errore dal dischetto del serbo la sua squadra domina in lungo e in largo certificando la superiorità con i gol di Odriozola, Bonaventura e Biraghi. Il poker servito da Vlahovic chiude una sfida mai in discussione nella quale c’è spazio per un’altra punizione di Biraghi e il gol finale di Torreira. I viola tornano alla vittoria dopo tre turni di campionato, Torino è soltanto un lontano ricordo e al netto di un avversario molto rinunciatario la sua squadra gioca una partita pressoché perfetta, 7