APOEL-FIORENTINA 2-1, TRIPLICE FISCHIO: VIOLA SCONFITTA A NICOSIA

Fonte: cronaca a cura di Ludovico Mauro

22:59 - Si ferma la striscia vincente della Fiorentina, termina qui anche il live testuale di FirenzeViola.it. Buona serata a tutti.

97' - Arriva il triplice fischio a Nicosia. L'Apoel batte la Fiorentina per 2-1

95' - Gosens riceve la palla sulla trequarti e prova l'imbucata rasoterra, ma non trova alcun compagno. Palla che scorre sul fondo.

93' - Ikoné perde un pallone sanguinoso a metà campo, per sua fortuna l'arbitro fischia fallo in suo favore.

91' - Dodo dalla destra mette un pallone teso ad altezza testa, Gosens cerca l'impatto con la sfera ma colpisce un avversario che rimane a terra. Fallo in attacco.

90' - Sette minuti di recupero.

88' - Chebake compie un brutto intervento su Kouamé per spezzare un contropiede viola, il gioco si ferma con punizione per la Fiorentina.

83' - Ikoné in attacco pesticcia con la palla fra i piedi e perde la palla, l'Apoel riparte ma non arriva a concludere.

82' - Dopo un lungo palleggio viola, Dodo riveve un'apertura di Bove e punta l'uomo, poi lascia partire un cross mal calibrato, facile preda di Belec.

80' - Un buon cross di Kayode sfila sul secondo palo con Beltran che non arriva alla sfera, ingannando anche Gosens che di conseguenza non coglie l'arrivo della palla.

78' - Donis esce tra le polemiche, prendendosi anche il giallo, per l'uscita dal campo molto lenta durante la sostituzione.

74' - Torna in partita la Fiorentina! Segna Ikoné! Il francese scambia velocemente con Kouamé che gli rende l'uno due in area e l'ex Lille di destro batte Belec. 2-1 a Nicosia!

71' - Dopo una sgroppata di Dodo sulla fascia e un pallone messo in area, la Fiorentina reclama un rigore per mano, ma non c'è niente.

68' - Termina qui anche la gara di Parisi. Prende il suo posto Gosens, ultimo cambio di Palladino.

67' - Chebake si trova tutto solo dentro l'area a seguito di una punizione messa dentro dall'Apoel, impatta di testa ma calibra male.

65' - Dentro anche Bove, al suo posto esce Richardson.

63' - Con eleganza Beltran viene a recuperare e ripulire un pallone in difesa appoggiando a Parisi che rilancia. Ma non trova compagni e l'Apoel riprende il possesso.

61' - Ranieri mette un traversone in area Apoel cercando la testa di qualcuno, senza trovare i proprio compagni. I ciprioti spazzano e il gioco si ferma per un contatto tra Tejera e Parisi.

58' - C'è polemica con l'Apoel che voleva il gioco fermo visto un colpo alla testa accusato da Petrovic, la Fiorentina gioca ma non conclude l'azione e il match si ferma per soccorrere il difensore cipriota.

57' - Doppio cambio per Palladino: fuori Biraghi e Moreno, dentro Dodo e Ranieri.

56' - Un bel filtrante dalle retrovie trova Kouamé in verticale, mandandolo dirtto verso Belec. L'ivoriano calcia bene col portiere avversario che si distende per mettere in angolo, ma l'azione viene fermata per fuorigioco dell'attaccante viola.

53' - Animi accesi in campo tra Tejera e Mandragora dopo un contatto fra i due, ma nessun cartellino estratto dall'arbitro.

51' - Un'azione svolta sulla sinistra porta Kouamé a eseguire un tacco pregevole in area di rigore, servendo Biraghi, che arriva in corsa sbilanciato. E calcia male verso la porta.

50' - Botta da fuori tentata da Beltran, un destro potente ribattuto subito dal muro avversario.

48' - Bella accelerazone di Ikoné che salta tre uomini sulla destra, si accentra e arrivano altri due avversari per strappargli il pallone.

22:07 - Ripartiti a Nicosia! Entra Beltran al posto di Adli, Richardson scala in mezzo al campo e l'argentino si posiziona dietro a Kouamé.

21:51 - Duplice fischio, squadre a riposo sul 2-0 per l'Apoel.

45' - Allo scadere raddoppia l'Apoel! Segna Abagna dopo un'uscita fatta male dai viola, lo stesso Abagna entra in area e sfrutta anche un rimpallo a suo favore, raccogliendo la sfera che aveva sbattuto su Biraghi. Il numero 17 calcia di destro e batte Terracciano a incrociare.

44' - Fiorentina che chiude in attacco questo primo tempo con un paio di cross tentati da Biraghi, il primo respinto e il secondo sporcato dai ciprioti, con Belec che blocca.

42' - Buona costruzione della Fiorentina che riparte in catena sulla destra, palla che giunge a Mandragora che dalla distanza prova la botta, calciando bene. Ma Belec si allunga e mette in angolo con una buona parata.

39' - Risponde subito la Fiorentina con Richardson. Il marocchino colpisce di prima un buon cross di Kayode dalla destra e gira verso la porta, ma è un tiro che non sorprende Belec, comodo nel fermare la sfera.

37' - Passa l'Apoel, 1-0 per i ciprioti con Donis! La squadra di Jimenez esce bene palla al piede ed El Arabi imbuca perfettamente per Donis, che con dolcezza scavalca Terracciano e firma il vantaggio dei locali.

34' - Ingenuità a metà campo di Adli che spreca un pallone comodo, Mandragora è costretto a sprecare un fallo e fermare la ripartenza sul nascere.

33' - Parisi viene servito in profondità sulla sinistra e mette un bel pallone arretrato che Ikoné spreca sul fondo. Ma l'ex Empoli era in posizione di fuorigioco.

30' - Ikoné tenta il dribbling sulla destra e mette una palla dentro scodellata, ma dopo una deviazione la difesa locale spazza.

29' - Petrovic e Kouamé si allacciano su un rilancio lungo di Biraghi, il marcatore cipriota stende l'ivoriano e si riparte con la punizione fischiata ai viola.

27' - Ripartenza dell'Apoel con Donis che si invola sulla destra arrivando sul fondo, poi mette il cross deviato da Quarta in calcio d'angolo.

25' - Kayode dalla destra punta l'uomo, esegue un doppio passo e calcia di sinitro, tra le mani di Belec.

23' - Prova la manovra avvolgente la Fiorentina, che con una serie di passaggi tenta di entrare in area di rigore. Ma Kouamé non restituisce bene la palla all'indietro, l'azione sfuma.

20' - Duro intervento su Adli durante una costruzione dal basso della Fiorentina, calcio di punizione per i viola e gioco che riprende.

17' - Chebake stava per ritrovarsi a tu per tu con Terracciano dopo un rimpallo fortuito che lo aveva spedito verso la porta, ma la retroguardia viola fa attenzione e sventa il potenziale pericolo, appoggiando a Terracciano.

12' - La prima chance un po' più concreta dei viola è ancora sui piedi di Kouamé. Kayode scende sulla corsia destra e serve dietro l'ivoriano, che impatta di prima mandando alto.

10' - È paziente la Fiorentina nel girare la palla, ma anche lenta. Nessuna occasione fin qui.

8' - Ancora Kouamé servito in area, sulla sinistra. L'ex Genoa sposta la sfera sul destro e calcia a giro verso la porta, ma è un tiro debole e bloccato facilmente da Belec.

4' - Si affaccia in avanti anche l'Apoel dopo un passaggio centrale di Quarta calibrato male, ma non crea problemi alla porta di Terracciano.

3' - Dopo un calcio di punizione ben conquistato da Ikoné sulla destra, spiove un cross che Kouamé raccoglie di testa, spingendo alto sopra la traversa.

2' - Subito Moreno che si spinge in avanti provando un triangolo al limite dell'area con Kouamé. L'ivoriano gli rende male la palla e l'azione sfuma.

21:02 - Partiti! Calcio d'inizio battuto dai viola.

21:00 - Squadre che si stanno predisponendo sul terreno di gioco, Apoel in maglia gialla e blu, Fiorentina in tenuta bianca. Prima però, viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione di Valencia.

20:50 - Meno di dieci minuti al calcio d'inizio di Apoel Nicosia-Fiorentina, terza giornata di Conference League. Segui la diretta testuale su FirenzeViola.it, di seguito le formazioni ufficiali del match:

APOEL NICOSIA (4-2-3-1): Belec, Susic, Laifis, Petrovic, Chebake, Abagna, Tejera, Quintillà, Kostadinov, Donis, El Arabi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Moreno, Biraghi, Mandragora, Adli, Ikonè, Richardson, Parisi, Kouamè.