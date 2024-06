KEAN NON È PIÙ UNA SCOMMESSA… SOLO LA SPERANZA CHE SIA CAMBIATO. ZANIOLO: SORPASSI E CONTROSORPASSI. SERVE UN’IDEA DIVERSA PER IL MERCATO VIOLA. UN GIOVANE TALENTO SU CUI INVESTIRE PASSIONE

FirenzeViola.it

La Fiorentina ha deciso di correre un rischio con Kean e il campo ci dirà se ne è valsa la pena. Kean non è un’idea dello scout perché lo conoscono tutti. Non c’è addetto ai lavori che non abbia speso parole di apprezzamento per un talento esploso a 16 anni nella Juve. Una carriera da predestinato e rimasta tale. Lasciamo perdere le intemperanze giovanili, di sbagli i ragazzi ne fanno e bisogna anche perdonare. No, restiamo sul campo.

Ogni stagione una scommessa, mai andata all’incasso. Tranne l’annata al Paris con 17 gol in mezzo alle bollicine di campioni pazzeschi. Kean tra un treno perso e l’altro è arrivato a 24 anni. Era tornato anche nel giro della Nazionale, poi uscito. Kean ci riprova ora a Firenze. E poco importa che alla fine costi 15 milioni con un contratto quinquennale da 2,2 milioni netti. I calciatori costano, si sa. La Fiorentina crede che Kean sia cambiato, cioè abbia finalmente compreso di avere mezzi superiori alla media, soprattutto sul piano fisico. Sarà vero? Vedremo. Intanto benvenuto a Firenze e in bocca al lupo. Se sbarca con un mantello di scetticismo tocca a lui dissiparlo. Nell’ultima comparsata a Torino circa 600 minuti per zero gol. In carriera ha sempre segnato col contagocce, Parigi a parte. In partenza la Fiorentina non risolve il problema del gol, ma magari Kean a Firenze farà l’esterno e Pradè comprerà finalmente un centravanti che possa definirsi tale. Se invece Kean in viola dovesse esplodere, cioè fare quello che fino ad oggi non è mai successo, la Fiorentina avrà fatto l’affare di sempre.

Tra l’altro da quando si è insediato Rocco Commisso è il quinto passaggio tra Fiorentina e Juventus, andata e ritorno. Gli affari sono affari, per carità, ma certi sermoni sui i grandi club indebitati e su un calcio che dovrebbe avere un profilo diverso, risparmiateceli, quantomeno per coerenza. Che senso ha criticare le proprietà degli altri quando poi ci si mette sempre a sedere vendere e o comprare un giocatore? La rivalità pallonara tra viola e bianconeri è una cosa seria. Se il prezzo da pagare è far disamorare una porzione della tifoseria viola, il gioco vale? Lo capiranno oppure no?

La Fiorentina è all’attacco di Zaniolo e fa sul serio. Da 48 ore i viola e l’Atalanta fanno a sportellate per prendersi il giocatore. Ieri c’è stata una zampata decisa della Fiorentina, poi è tornata sotto la società dei Percassi. Gli spifferi fiorentini raccontano di uno Zaniolo che preferirebbe tornare in viola. La sensazione è che il club viola stavolta esca vincitore. Sarebbe un gran segnale. Ma il calcio è materia volatile e il mercato lo è ancora di più. Si balla sul filo delle ore, quelle decisive.

Chiudiamo con un auspicio: che la Fiorentina torni a pescare un giovane talento su cui investire amore, passione e speranze. Gli scout servono a questo, non a scoprire Kean e Zaniolo…